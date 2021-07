Olivier Giroud Resmi Perkuat AC Milan

Milan, Beritasatu.com - Striker Olivier Giroud telah resmi menyelesaikan transfernya dari Chelsea ke AC Milan. Pemain asal Prancis ini akan mengenakan nomor punggung 9.

Sebelumnya striker berusia 35 tahun itu terbang pada Kamis (15/7/2021) malam dengan jet pribadi ke Bandara Linate dari Grenoble untuk menjalani tes medis pada hari Jumat.

Setelah lolos tes medis, Milan mengumumkan secara resmi mantan pemain Arsenal itu menjadi pemain mereka.

“AC Milan dengan senang hati mengumumkan penandatanganan Olivier Jonathan Giroud dengan status transfer permanen dari Chelsea FC. Striker Prancis akan mengenakan nomor punggung 9,” demikian pernyataan resmi Milan.

Lahir di Chambéry (Prancis) pada tanggal 30 September 1986, Olivier Giroud menghabiskan karier mudanya bersama Grenoble dan melakukan debut tim pertamanya pada tahun 2005. Setelah bermain untuk Istres and Tours, Giroud pindah ke klub Ligue 1 Montpellier, di mana ia mencetak 39 gol di 85 penampilan dalam dua tahun dan di mana ia memenangkan liga pada 2011/12.

