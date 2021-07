Pemain Dilecehkan Secara Rasial, Tim Jerman Tinggalkan Lapangan

Wakayama, Beritasatu.com - Tim sepak bola Jerman berjalan meninggalkan lapangan pada menit ke-85 saat berlangsungnya laga persahabatan pra-Olimpiade melawan Honduras, di Wakayama, Sabtu (17/7/2021), setelah Jordan Torunarigha mengalami pelecehan rasis. Squad ini adalah tim sepakbola yang akan turun di Olimpiade Tokyo.

"Pertandingan berakhir lima menit lebih awal dengan skor 1-1. Para pemain Jerman meninggalkan lapangan setelah Jordan Torunarigha dilecehkan secara rasial," tulis Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) dalam akun Twitter, seperti dikutip AFP, Sabtu.

Pelatih kepala Jerman Stefan Kuntz pun membela anggota skuadnya yang berusia 23 tahun itu atas perilaku rasis tersebut.

