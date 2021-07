Gabung Milan, Giroud Beri Penghormatan ke Rekannya di Chelsea

Milan, Beritasatu.com - Striker Olivier Giroud telah resmi bergabung dengan raksasa Italia, AC Milan. Setelah resmi diumumkan, pemain asal Prancis itu tidak lupa memberi penghormatan kepada rekan setimnya di Chelsea FC.

Hal itu disampaikan Giroud lewat postingan di akun twitter-nya.

“Untuk semua The Blues, untuk rekan tim saya, untuk semua pelatih saya, untuk seluruh klub, terima kasih banyak untuk momen spesial ini."

“Saya memulai perjalanan baru dengan hati yang ringan dan bahagia. Kemenangan kami di Piala FA, Liga Europa, dan Liga Champions sangat luar biasa."

To all the Blues, to my teammates, to all my coaches, to the whole club, a huge thank you for these special moments 🙏🏼



I'm starting a new journey with a light and happy heart. Our victories in Fa Cup, Europa League and Champions league have been magnificent. 🤩



Love Oli G 💙. pic.twitter.com/HytVlp0uYx