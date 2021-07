Resmi ke Madrid, Alaba Tegaskan Bukan Pengganti Ramos

Madrid, Beritasatu.com - Bek anyar Real Madrid David Alaba dipastikan mengenakan nomor punggung empat yang ditinggalkan Sergio Ramos setelah bergabung ke Paris Saint-Germain (PSG). Namun, Alaba mengaku tidak bermaksud atau berniat untuk menggantikan Ramos yang telah membela Real Madrid selama 16 tahun.

David Alaba tiba dari Bayern Muenchen dengan status bebas transfer setelah kontraknya habis. Bek serbabisa asal Austria tersebut bersikeras mengaku tidak merasa tertekan untuk menggantikan posisi Ramos.

"Kita semua tahu Ramos ada di sini untuk waktu yang lama dan memakai nomor ini, menjadi pemimpin tim ini," katanya dalam konferensi pers saat diperkenalkan Madrid, seperti dikutip Reuters, Rabu (21/7/2021).

“Namun, kenyataannya adalah kemarin saya berbicara dengan klub dan mereka mengatakan kepada saya bahwa saat ini hanya nomor (punggung) empat yang tersedia, dan saya tidak ingin mulai meminta pemain lain untuk bertukar nomor dengan mereka," kata Alaba yang membela Muenchen selama 12 tahun.

"Saya merasa terhormat mengenakan nomor empat, itu adalah sumber kebanggaan dan motivasi besar bagi saya, dan saya ingin melakukannya dengan adil," papar Alaba.

"Namun, saya di sini bukan untuk membandingkan diri saya dengan pemain lain atau menggantikan mereka. Saya di sini untuk tetap menjadi David Alaba," ungkap pemain berusia 29 tahun itu.

Alaba telah menandatangani kontrak lima tahun dengan Madrid, setelah sebelumnya menghabiskan seluruh karier seniornya dengan Bayern.

Bersama klub Jerman tersebut, ia memenangkan trofi 10 Bundesliga, dua Liga Champions, dan enam Piala Jerman.

David Alaba Pertama Kenakan Kostum Real Madrid

