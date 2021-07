Sepakbola Putra Olimpiade Mulai Digelar, Brasil Hadapi Jerman

Kamis, 22 Juli 2021 | 08:21 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Tokyo, Beritasatu.com - Salah satu cabang olahraga favorit, sepakbola akan memulai laga perdana grup di Olimpiade Tokyo 2020 pada hari ini, Kamis (22/7/2021). Ada delapan laga yang dimainkan di empat stadion berbeda.

Salah satu laga menarik yang tersaji di laga pertama adalah pertemuan juara bertahan Brasil melawan Jerman di Grup D. Ini akan menjadi ulangan final Olimpiade Rio de Janiero 2016 yang ketika itu dimenangkan Brasil lewat adu penalti.

Meski di ajang olimpiade, setiap tim diperkuat pemain muda namun tetap saja pertemuan Brasil dan Jerman menyedot perhatian. Selain pemain muda, setiap tim diperkuat maksimal tiga pemain di atas usia 23 tahun.

Tiga pemain senior Brasil yang masuk adalah Dani Alves (38), Aderbar Melo dos Santos Neto (31), dan Diego Carlos (28).

Sementara itu, Jerman menyertakan nama Maximilian Arnold (27) dan Max Kruse (33) di antara skuad U-23 asuhan pelatih Stefan Kuntz.

Selain Brasil vs Jerman, tim-tim kuat seperti Spanyol, Argentina, dan Prancis juga akan bermain. Spanyol yang tergabung di Grup C akan menghadapi Mesir, sedangkan Argentina dari grup yang sama dijadwalkan bersua Australia.

Jadwal Sepakbola Olimpiade pada Kamis (22/7/2021):

Grup A

15.00 WIB: Meksiko vs Prancis

18.00 WIB: Jepang vs Afrika Selatan



Grup B

15.00 WIB: Selandia Baru vs Korea Selatan

18.00 WIB: Honduras vs Rumania

Grup C

14.30 WIB: Mesir vs Spanyol

17.30 WIB: Argentina vs Australia

Grup D

15.30 WIB: Pantai Gading vs Arab Saudi

18.30 WIB: Brasil vs Jerman





Sumber: Olympics