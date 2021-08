Gandeng Nevertoolavish, Borneo FC Siap Berkompetisi di Liga 1

Rabu, 4 Agustus 2021 | 23:35 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Borneo FC, klub kebanggaan masyarakat Samarinda, menggandeng Nevertoolavish sebagai ofisial creative partner. Borneo FC pun makin mantap dan siap berkompetisi di Liga 1 Indonesia pada 20 Agustus mendatang.

“Hal ini sejalan dengan janji kami Borneo FC untuk memberikan yang terbaik, untuk fans dan pencinta sepakbola di Tanah Air, dan membawa Indonesian football to the next creative level,” ungkap Presiden Borneo FC Nabil Husein di Borneo FC Jakarta Camp, Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Nabil menyebutkan, sepakbola sudah menjadi lifestyle dan trendsetter fashion industry di Indonesia. “Partnership antara Nevertoolavish dan Borneo FC merupakan langkah awal untuk menghadirkan sportainment. Komitmen saya dan Mas Chandra Kurniawan bukan hanya untuk memajukan sepakbola nasional, tetapi memberikan warna tersendiri dan ciri khas bagi Borneo FC Samarinda,“ tambah Nabil Husein.

Sementara itu, Chandra Kurniawan yang kerap disapa Charock menjelaskan, partnership Borneo FC dan Nevertoolavish akan masuk ke dalam beberapa aspek, salah satunya adalah peluncuran bus Borneo FC dengan konsep berbeda dan belum pernah ada di Indonesia, bahkan dunia.

“Dalam waktu dekat kami juga akan melaunching merchandise khusus Borneo x Nevertoolavish, dan sentuhan kreatif Nevertoolavish juga akan masuk ke dalam mural Borneo FC Academy, Borneo Skypark-Jakarta Camp, Borneo Mini Museum, Borneo Cafe, Borneo Official Store, hingga stadion kebanggaan Samarinda juga akan mendapat sentuhan kreatifitas dari nevertoolavish,” jelas Charock, yang juga stakeholder Borneo FC.

Founder Nevertoolavish, Muhammad Haudy dan Bernhard Suryaningrat menyampaikan, kolaborasi dengan salah satu klub besar Liga 1 dan terkaya di Indonesia ini sejalan dengan agenda kreatif Nevertoolavish.

“Memulai perjalanan bersama Borneo FC menunjukkan komitmen kami untuk ikut serta membuat pentas sepakbola menjadi makin menarik dan makin asyik untuk diikuti. Ini merupakan tantangan baru untuk kami di dunia persepakbolaan dan tentunya banyak kreasi kami yang akan kami sajikan dalam waktu dekat ini,” ujar Haudy.

Siap Tampil

Sementara itu, skuad Borneo FC siap mengikuti kompetisi Liga 1 2021 yang direncanakan bergulir mulai 20 Agustus mendatang setelah sempat beberapa kali mengalami penundaan.

Manajer Borneo FC Farid Abubakar, dikutip dari laman resmi klub, menyebutkan, saat ini masih ada waktu kurang lebih dua pekan untuk memaksimalkan persiapan menuju kompetisi.

Durasi waktu tersebut, menurut dia, sangat ideal bagi skuad Pesut Etam karena selama ini tim selalu menjalani latihan rutin.

"Saya sudah katakan kalau Borneo FC sudah siap berkompetisi. Sejak kami pulang dari pemusatan latihan di Yogyakarta, kami sudah siap bertanding. Sayang, kompetisi yang awalnya akan dimainkan awal Juli, ditunda sampai pertengahan bulan ini," ujar Farid.

Mengenai kabar kompetisi yang akan segera dimulai, Farid mengaku sangat senang karena liga tersebut amat dinanti oleh seluruh insan sepakbola Indonesia dalam setahun terakhir.

"Alhamdulillah, kalau akhirnya PSSI dan PT LIB mendapat restu menggelar kompetisi. Kabar ini ibarat oase di tengah gersangnya sepak bola Indonesia akibat pandemi Covid-19," kata Farid.

