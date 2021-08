Lionel Messi Resmi Hengkang dari Barcelona

Jumat, 6 Agustus 2021 | 04:49 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Barcelona, Beritasatu.com - Lionel Messi resmi meninggalkan Barcelona. Pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah klub berusia 121 tahun itu tak akan lagi memperkuat Barca mulai musim 2021/22. Pengumuman hengkangnya mega bintang asal Argentina itu diungkapkan Barcelona, Kamis (5/8/2021) atau Jumat dini hari WIB.

Di akun Twitter resminya, klub Catalan itu menulis, "Leo #Messi will not continue with FC Barcelona" (Leo Messi tak akan berlanjut bersama Barcelona).

"Meskipun FC Barcelona dan Lionel Messi telah mencapai kesepakatan dan niat yang jelas dari kedua belah pihak untuk menandatangani kontrak baru hari ini, hal ini tidak dapat terjadi karena peraturan LaLiga Spanyol tentang pendaftaran pemain," tulis Barcelona dalam pernyataannnya.

Pemain berusia 34 tahun itu meninggalkan FC Barcelona sebagai pemain dengan gol terbanyak, penampilan terbanyak, gelar terbanyak, dan juga sejumlah rekor luar biasa lainnya.

Dia mengantar Barcelona menyabet 10 gelar La Liga, 7 Piala Raja (Copa Del Rey), 7 Piala Super Spanyol, 4 Liga Champions, 3 Piala Super Eropa, dan 3 Piala Dunia Klub.

Pada 10 Juli lalu, Lionel Messi membawa Argentina menjuarai Copa America, gelar tertinggi bersama tim nasional negaranya. Namun itu justru menjadi penanda akhir Messi bersama klub yang sudahdiperkuatnya sejak tahun 2000.

Sumber: Barcelona