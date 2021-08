Messi Hengkang dari Barcelona, Ini Kata Perpisahan Koeman

Barcelona, Beritasatu.com - Pelatih Barcelona, Ronald Koeman, mengungkapkan kata perpisahan kepada Lionel Messi yang tak akan lagi memperkuat tim yang dilatihnya. Kata-kata perpisahan itu diunggahnya di akun Twitter milik pelatih asal Belanda ini, Sabtu sore (7/8/2021).

“Masih sulit untuk memahami bahwa Anda tidak akan bermain untuk Barcelona lagi,” tulis pelatih berusia 58 tahun itu. “Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk klub kami, Leo. Saya sangat menikmati musim penuh kami bekerja bersama. Saya terkesan dengan etos kerja dan keinginan Anda untuk menang; itu membuat Anda menjadi pemain terbaik di dunia. Untuk saat ini, saya berharap yang terbaik untuk Anda dan keluarga Anda!”

Barcelona mengejutkan dunia pada Kamis (5/8/2021) malam ketika mereka mengumumkan bahwa Lionel Messi meninggalkan klub yang dia perkuat sejak masih remaja dengan jerawat di wajahnya. Sebuah kontrak telah disepakati antara kedua belah pihak, tetapi peraturan keuangan La Liga menyebabkan kedua pihak tak bisa terus bekerja sama.

Joan Laporta, presiden Barcelona, ​​berbicara dalam konferensi pers pada Jumat pagi untuk menjelaskan keputusan tersebut, mengklaim bahwa itu adalah salah satu yang sangat dia sesali. Dalam beberapa jam sejak itu, Paris Saint-Germain telah muncul sebagai tujuan paling mungkin bagi pemain Argentina itu.

Lionel Messi dijadwalkan memberikan konferensi pers pada hari Minggu dari Camp Nou. Dia akan mengungkapkan soal berakhirnya kerja sama ini dari sisinya. Ini akan menjadi momen emosional bagi dirinya dan jutaan pendukung Barcelona di seluruh dunia. Banyak dari mereka tidak bisa menerima keputusan itu.

Still hard to understand that you will not play for @FCBarcelona anymore. Thanks for everything you have done for our club Leo. I really enjoyed the full season we worked together. I am impressed with your work ethic and desire to win. pic.twitter.com/iRCUpsdoZK