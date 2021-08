Lionel Messi dan Ambisi PSG Menjadi Raja Eropa

Paris, Beritasatu.com - Paris Saint-Germain (PSG) akhirnya resmi menggaet Lionel Messi setelah megabintang asal Argentina itu dilepas Barcelona. Bagi klub Prancis itu perekrutan Messi adalah salah satu upaya untuk menjadi raja di Prancis dan Eropa.

Jika melihat koleksi trofi liga, PSG yang sembilan kali juara liga bukanlah klub tersukses di Prancis. Marseille dan Saint-Etiene yang masing-masing 10 kali juara liga justru lebih sukses.

Marseille malah menjadi satu-satunya klub Prancis yang pernah juara Liga Champions tepat pada musim pertama kompetisi Piala Eropa itu berubah nama menjadi Liga Champions mulai 2012-2013.

PSG bahkan pernah harus berjuang menhindari degradasi dari 1998 sampai 2011. Namun, sejak diakuisisi Qatar Sports Investments (QSI) pada 2011, PSG menjadi meraksasa.

PSG bukan hanya menjadi klub terkaya di Prancis, bahkan juga menjadi salah satu yang terkaya di dunia. Nasser Al-Khelaifi yang mengetuai CSI sejak awal bersumpah menyulap PSG menjadi tim juara Liga Champions yang diisi pemain-pemain terbaik di dunia.

Lionel Messi dan CEO Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi. (Foto: PSG)

Maka dibelilah pemain-pemain kelas dunia seperti Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, Angel Di Maria, Neymar dan Kylian Mbappe yang menjadi dua pemain termahal di dunia saat ini.

PSG juga menjadi dibanjiri trofi, mulai tujuh gelar juara liga, enam Piala Prancis, enam Piala Liga Prancis sampai delapan Piala Super Prancis, bahkan langganan fase knockout Liga Champions.

Namun, meski mencetak sejarah setelah untuk pertama kali masuk final Liga Champions pada 2020 untuk dikalahkan Liverpool, janji Al-Khelaifi mengantarkan PSG menjuarai Liga Champions belum terwujud, sekalipun sudah mempunyai Neymar dan Mbappe.

Mereka pun belanja lagi musim ini, termasuk bek tengah andal Sergio Ramos dan kiper tangguh dari Italia, Gianluigi Donnarumma. Tetapi yang membuka lebar-lebar gerbang optimisme mereka bisa lebih sukses lagi adalah Lionel Messi.

Menurut The Athletic, PSG sejak lama mendambakan Messi, bahkan sejak CSI membeli 70% sahamnya pada 2011. Sejak membeli PSG, Al-Khelaifi dan Jorge Messi yang adalah ayah sekaligus agen Messi, terus menjalin kontak.

Al-Khelaifi nyaris mendapatkan Messi musim panas lalu ketika sang superstar mengungkapkan ingin meninggalkan Barcelona.

Sempat terhenti oleh kabar disepakatinya kontrak lima tahun dengan gaji dipangkas 50 persen antara Barcelona dan Messi, PSG akhirnya mendapatkan jalan tol manakala Presiden Barcelona Joan Laporta mengumumkan terpaksa melepas Messi karena tak bisa berkompromi dengan La Liga yang ketat memberlakukan aturan financial fair play.

Bersama Juventus dan Real Madrid, Barcelona adalah tiga klub yang tak pernah menghapus ide Liga Super Eropa.

Keinginan mengeruk keuntungan lebih besar adalah faktor terbesar di balik ide Liga Super Eropa ini setelah pandemi meruntuhkan arsitektur laba mereka.

Dan kasus Messi membuka lebar-lebar bahwa masalah keuangan Barca ternyata jauh lebih parah daripada perkiraan semula.

Kesalahan yang Disesali

Namun sikap mereka menyangkut Liga Super Eropa, membuat liga, dan juga UEFA, geram. Oleh karena itu, tak mengherankan jika kali ini La Liga tak mau menoleransi Barcelona agar melonggarkan aturan demi bertahannya Messi di Liga Spanyol.

Padahal kepergian Messi tak saja merugikan Barcelona, tetapi juga La Liga.

Messi ditaksir berpendapatan bersih 70 juta euro ( Rp1,1 triliun) per tahun. Memang besar sekali, namun nilai komersial Messi dua kali lebih besar dari pendapatannya itu. Dari 10 kostum yang terjual, delapan di antaranya adalah kostum Messi.

