Cerianya Lionel Messi Jalani Latihan Perdana di PSG

Paris, Beritasatu.com - Dua hari setelah resmi bergabung dengan Paris Saint-Germain (PSG), Lionel Messi langsung mengikuti latihan bersama rekan-rekan barunya. Wajahnya terlihat ceria, termasuk dia sempat bersendau gurau dengan mantan rivalnya di La Liga, Sergio Ramos di gym klub.

Sesi latihan perdana Messi dengan PSG sebagian besar terdiri dari lari individu dan latihan pemulihan fisik setelah pemenang enam kali Ballon d'Or itu bertemu rekan satu tim barunya di tempat latihan klub.

Pemain Argentina berusia 34 tahun itu bergabung dengan PSG dengan kontrak dua tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi. Messi hengkang setelah Barcelona menegaskan bahwa mereka tidak mampu mempertahankannya karena aturan financial fair play LaLiga.

Messi meninggalkan Barcelona sebagai pencetak gol terbanyak klub dengan 672 gol, setelah juga membantu mereka meraih tujuh gelar Copa del Rey dan tiga Piala Dunia Antarklub selama 17 tahun kariernya di klub Catalan.

