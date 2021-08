Kostum Lionel Messi di PSG Laku Keras

Paris, Beritasatu.com - Pengaruh kedatangan Lionel Messi di lapangan memang belum terlihat namun dari sisi ekonomi bergabungnya striker asal Argentina ini langsung tampak. Kostum PSG dengan nama Messi di punggung laku keras. Dalam tujuh menit sejak dijual, jersey Messi sudah laku 150.000.

Dan dengan kostum pria termurah dengan nama Messi di bagian belakang dihargai € 158, diyakini penjualan jersey saja menghasilkan sekitar € 23,7 juta (Rp 401,5 miliar) hanya dari penjualan online.

Harga kostum ukuran wanita dan anak-anak memang lebih murah tetapi tetap saja itu jumlah uang yang serius dalam waktu sesingkat itu.

Tak hanya penjualan online, penjualan langsung pun tak kalah hebohnya. Antrean fan yang ingin membeli kostum PSG dengan nama Messi pun mengular di toko resmi klub Ligue 1 itu di Champs-Elysees, Paris. Saking panjangnya, antrean mengular hingga stasiun kereta bawah tanah (metro) di Ibu Kota Prancis itu.

Hal itu tentu membuat kontrak dua tahunnya dengan gaji bersih sebesar €25 juta per tahun terlihat berharga, meski penjualan kausnya tidak akan langsung masuk ke kantong PSG.

The queue outside the official PSG shop at the Champs-Élysées to buy a Lionel Messi shirt. (🎥@RemyBuisine) pic.twitter.com/Bh5QeIesUv