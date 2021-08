Belum Bayar Pajak, Aston Martin Milik David De Gea Digembok Petugas

Manchester, Beritasatu.com - Kejadian memalukan menimpa David de Gea. Mobil mewah Aston Martin milik kiper Manchester United itu digembok petugas karena belum membayar pajak.

Peristiwa tersebut terjadi pekan lalu. De Gea bertemu dengan rekan satu timnya untuk makan malam sebelum partai Premier League dimulai minggu lalu di restoran eksklusif The Ivy. Namun saat hendak pulang, dia harus mengalami kejadian tak mengenakkan.

Ketika acara makan malam selesai dan keluar restoran, De Gea melihat Aston Martin Vantage miliknya seharga 175.000 euro (nyaris Rp 3 miliar) digembok di ban depan sisi kanan. Di jendela mobil juga dipasangi stiker berukuran besar dan bertuliskan, "mobil belum bayar pajak".

Akibatnya, De Gea pun harus rela pulang dengan menumpang taksi. Menurut media Inggris, mantan kiper Atletico Madrid itu bukan satu-satunya yang mengalami sial usai makan malam itu. Rekannya di Manchester United, Luke Shaw, juga mendapat peringatan karena melanggar aturan parkir.

Beruntung kesialan ini tidak berlanjut di lapangan. Dalam pertandingan perdana mereka di Premier League, Manchester United, sukses memetik kemenangan telak 5-1 atas Leeds United di Old Trafford. De Gea dan Luke Shaw tampil sebagai starter.

Sementara gol tuan rumah dilesakkan Bruno Fernandes (3 gol), Mason Greenwood dan Fred masing-masing mencetak satu gol. Namun Luke Shaw mendapat kartu kuning.

