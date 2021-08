Cristiano Ronaldo Segera Gabung Manchester City

Turin, Beritasatu.com - Kepindahan bintang Juventus, Cristiano Ronaldo ke Manchester City kini tinggal menanti waktu. Ronaldo disebutkan sudah meminta agar Juventus menjualnya ke Manchester City dan berharap bisa bergabung dengan klub Inggris itu sebelum penutupan jendela transfer.

Wartawan olahraga Fabrizio Romana mengungkapkan hal ini dalam sebuah tweet pada Kamis (26/8/2021) malam.

Confirmed. Cristiano Ronaldo has definitely decided to LEAVE Juventus and he asked the club to be sold. ❌⚪️⚫️ #Juventus #Ronaldo pic.twitter.com/JCcAwaYX9U