Gary Lineker Dukung Kepindahan Ronaldo ke Manchester City

Manchester, Beritasatu.com - Kabar kepindahan penyerang Juventus Cristiano Ronaldo ke Manchester City semakin santer terdengar. Kendati sudah memasuki usia senja, 36 tahun, Ronaldo masih diminati klub papan atas Eropa, Manchester City salah satunya.

Ronaldo disebut-sebut bakal meninggalkan Juventus dan hijrah ke Manchester City. Menurut mantan penyerang legendaris Inggris Gary Lineker kepindahan Ronaldo ke Manchester City akan menguntungkan bagi keduanya.

There’s no question that @Cristiano would be a great signing for both @ManCity and himself. He turns a ‘new money’ club into a global giant instantly bringing 100s of millions of fans….and Ronaldo gets a team that’s made for him in the twilight of his stunning career. Win, win.