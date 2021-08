Bukan ke Manchester City, Cristiano Ronaldo Disebut Bakal Gabung ke Manchester United

Manchester, Beritasatu.com - Striker Juventus Cristiano Ronaldo diberitakan tidak bergabung dengan Manchester City, Jumat (27/8/2021). Sebelumnya santer beredar kabar kalau Ronaldo akan hijrah ke The Citizens setelah mengucapkan selamat tinggal kepad rekan-rekannya di Juventus.

Manchester City menjadi favorit tujuan selanjutnya bagi striker berusia 36 tahun itu. Hal itu terjadi menyusul keputusan striker Tottenham Hotspur Harry Kane untuk tetap bertahan di London.

Dalam konferensi pers yang dilakukan pelatih Manchester City Josep Guardiola, dia menyatakan bahwa Ronaldo yang akan menentukan ke mana dia akan bermain tetapi bukan di klubnya. Guardiola menyatakan bahwa transfer Ronaldo masih jauh untuk terlaksana dengan empat hari tersisa hingga tenggat waktu bursa transfer usai.

Setelah konferensi pers tersebut, beredar kabar bahwa Ronaldo tidak akan bergabung dengan Manchester City. Manchester United menjadi favorit klub Ronaldo selanjutnya.

Pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer menyatakan bahwa pintu klub selalu terbuka bagi Ronaldo, sementara itu Juventus telah mengonfirmasi bahwa Ronaldo telah meminta untuk meninggalkan klub pada bursa transfer ini.

#mufc are planning a medical for Ronaldo in Lisbon. Understand Ronaldo rejected City once United approached him https://t.co/cqm6nN1OpK