Babak I: Manchester City Gasak Arsenal, 3-0

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 19:22 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Manchester, Beritasatu.com - Manchester City unggul 3-0 di babak pertama saat menjamu Arsenal, Sabtu (28/8/2021). The Citizens langsung tancap gas saat menjamu Arsenal, Sabtu (28/8/2021). The Citizens langsung unggul saat pertandingan baru berumur tujuh menit melalui gol dari Ilkay Gundogan. Gol dari Gundogan mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan The Citizens.

Lima menit kemudian gawang Arsenal yang dikawal Bernd Leno kembali bergetar. Kali ini lewat aksi Ferran Torres yang mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Manchester City.

Arsenal makin sulit membendung serangan demi serangan para pemain Manchester City setelah harus bermain dengan 10 orang pemain usai Granit Xhaka mendapatkan kartu merah pada menit ke-35.

Manchester menambah keunggulan pada menit ke-43 lewat aksi dari Gabriel Jesus. Tendangan kaki kiri Jesus dari jarak dekat usai menerima umpan dari Jack Grealish mengubah skor menjadi 3-0.

Hingga peluit panjang ditiupkan wasit skor, 3-0 berakhir untuk keunggulan Manchester City.

Sumber: Sportinglife