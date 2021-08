Kartu Merah Mengubah Laga Seru Liverpool-Chelsea

Liverpool, Beritasatu.com - Pertandingan seru dua klub papan atas Liga Inggris, Liverpool melawan Chelsea, ternoda oleh kartu merah yang dialamatkan kepada pemain The Blues, Reece James, Minggu (29/8//2021) dini hari WIB.

Lepas dari kontroversi soal kartu merah yang keluar dari kantong wasit Anthony Taylor, pertandingan 11 melawan 10 pemain pada babak kedua sungguh mengubah keseruan pertandingan.



Kai Havertz merayakan gol.

Meski Chelsea penyandang juara Liga Champions 2020-2021, dengan 10 pemain akhirnya klub asuhan Thomas Tuchel ini harus menggunakan taktik bertahan guna meladeni Liverpool.

Padahal pertandingan babak pertama pekan ketiga Premier League di stadion Anfield tersebut berlangsung seru. Kedua klub memainkan tempo tinggi. Serangan silih berganti.

Beberapa kali upaya Kai Havertz, Romelu Lukaku, dan Mason Mount merepotkan pertahanan Liverpool yang dikomandani Virgil van Dijk.

Demikian juga Trio Liverpool Salah-Mane-Firmino juga megancam pertahanan Chelsea yang dikoordinasikan sang kapten, Cesar Azpilicueta.

Chelsea unggul lebih dulu pada menit ke-22. Berawal dari sepak pojok yang diambil Reece James, Havertz yang tanpa kawalan menyundul bola ke tiang jauh. Kiper Liverpool, Alisson, tak mampu menjangkau bola lambung sundulan tersebut, dan gol.

Tetinggal satu gol membuat Liverpool makin intensif menyerang.

Pada menit ke-45 terjadi kemelut di depan gawang Chelsea. Bola yang seharusnya mudah ditangkap Mendy justru lepas karena sundulan Alonso.

Guliran bola tersebut disambut sundulan bek Liverpool, Matip, ke arah gawang Chelsea. Namun bola membentur tiang atas gawang Edouard Mendy.



Aksi Edouard Mendy.

Bola muntah disambut sodokan kaki Sadio Mane. Namun masih ada pemain Chelsea terakhir di garis gawang, yakni Reece James.

Bola mengenai paha James dan memantul ke tangannya sehingga bola batal masuk gawang.

Kejadian ini kemudian menjadi kontroversial karena wasit Anthony Taylor bukan hanya menunjuk titik putih untuk tendangan penalti melainkan juga mengganjar kartu merah untuk James.

Hal itu dilakukan Taylor setelah ia melihat monitor video assistant referee (VAR).

Pemain Chelsea bereaksi. Mereka memprotes wasit. Namun, keputusan wasit tidak bisa diganggu gugat. Kartu kuning justru dilayangkan buat Antonio Ruediger yang memprotes wasit.

Mohamed Salah sukses mengeksekusi penalti. Kedudukan 1-1.



Mohamed Salah

Seusai kebobolan penalti, kiper Mendy yang kesal menendang bola. Pada saat yang sama bola tersebut hendak dipungut oleh kapten Liverpool sehingga terjadi keributan antarpemain.

Lagi-lagi wasit Anthony Taylor mengeluarkan kartu. Kali ini kartu kuning untuk Edouard Mendy.

NBC Sport menulis momen diusirnya Reece James mengubah pertandingan antara Liverpool dan Chelsea

Sedangkan komentator Beinsport, Andy Grey berpendapat bahwa keputusan penalti sudah tepat namun tidak pada keluarnya kartu merah bagi Reece James.

Wasit melihat monitor VAR hanya sekejap, yakni ketika tayangan ulang terhenti pada saat bola di posisi tangan Reece James. Padahal menurut Andy Grey, bola tersebut merupakan pantulan dari paha Reece James.

Baik Andy Grey maupun host acara tayangan langsung pertandingaan, Richard Keys, membandingkan dengan kejadian ketika Liverpool berjumpa Leed United di musim sebelumnya.

Ketika itu tendangan Mohamed Salah membentur tangan pemain Leeds United, Robin Koch yang berdiri di kotak penalti. Wasit menunjuk titik putih tapi tidak menghukum Koch dengan kartu merah.

"For me it was too quick..."



Thomas Tuchel was critical of the VAR check which lead to Reece James' red card v Liverpool pic.twitter.com/zUdxgL6pCW