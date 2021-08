Marah Ditarik Keluar, Balotelli Pukul Rekan Satu Tim

Istanbul, Beritasatu.com - Lama tidak terdengar kiprahnya di lapangan hijau, mantan striker Mario Balotelli kembali muncul. Namun kemunculannya kali ini kembali karena aksi kontroversialnya.

Balotelli yang kini bermain bersama klub Turki, Adana Demirspor berulah dengan memukul rekan satu timnya. Aksi ini dilakukan mantan pemain Manchester City dan AC Milan itu ketika ditarik keluar di menit 56 ketika menghadapi Konyaspor, Jumat (27/8/2021) malam.

Kesal dicampur frustrasi, Balotelli bantalan tulang keringnya ke bawah dan kemudian meneriaki pelatih dan memukul bahu kiri rekan setimnya yang duduk di sebelahnya. Meski rekannya memelototinya, tidak ada keributan besar yang terjadi setelah insiden tersebut.

🚨⚽️ | NEW: Mario Balotelli has punched one of his team mates after being substituted pic.twitter.com/DGZF9T6hn4