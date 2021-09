Ini Transfer Pemain Menghebohkan di Musim Panas

Jakarta, Beritasatu.com - Bursa transfer musim panas 2021 yang berlangsung sejak 9 Juni telah berakhir 31 Agustus kemarin telah dipenuhi dengan banyak kejutan.

Dua transfer menghebohkan datang dari dua pemain terbaik dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Kejutan terakhir di batas akhir adalah kembalinya Antoine Griezmann ke Atletico Madrid setelah dipinjamkan Barcelona.

Berikut Rangkuman Transfer Besar di Musim Panas ini

Sergio Ramos

Salah satu transfer besar yang terjadi di musim panas ini adalah Sergio Ramos. Setelah musim ke-16 bersama Real Madrid, Ramos tidak mendapatkan kontrak dua tahun yang diiginkan. Namun ini tidak lepas dari aturan tidak tertulis Madrid yang tidak akan mengontrak pemain berusia di atas 30 tahun lebih dari setahun.

Ramos, yang membantu tim memenangkan sejumlah penghargaan termasuk empat trofi Liga Champions UEFA, saat ini berusia 35 tahun. Dia telah bersama tim sejak 2005.

Dia kemudian berlabuh di PSG. “Ini adalah perubahan besar dalam hidup saya, tantangan baru dan ini adalah hari yang tidak akan pernah saya lupakan,” kata Ramos dalam pernyataan Juli. “Saya sangat bangga menjadi bagian dari Parc de Princess.

Lionel Messi

Transfer paling mengejutkan di musim panas 2021 adalah oleh Goat of football - Bintang Argentina Lionel Messi, yang dijuluki "La Pulga" oleh penggemar berbahasa Spanyol.

Lompatan menakjubkan Messi ke klub sepakbola Paris-Saint Germain Prancis mengejutkan banyak orang. Dia harus meninggalkan klub yang sudah dibelanya sejak hampir selama dua dekade sejak debutnya tahun 2003.

Messi harus meninggalkan Barcelona lantaran hambatan finansial dan struktural. Padahal Messi menyebut dirinya masih ingin memperpanjang kontraknya meski sebelumnya masa depannya di Nou Camp lama diragukan. Perpisahan Messi diwarnai dengan tumpahan air mata dalam jumpa pers terakhirnya.

Setelah itu Manchester City atau PSG mencuat sebagai klub yang akan disinggahi Messi, karena hanya dua klub tersebut yang memiliki cukup dana untuk membelinya. Setelah Man City mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengejar Messi, semua tanda menunjuk ke PSG. Akhirnya pada 10 Agustus, PSG mengumumkan secara resmi transfer Messi.

Cristiano Ronaldo

Setelah berminggu-minggu diwarnai spekulasi, bintang Portugal Cristiano Ronaldo akhirnya dikonfirmasi pada hari Jumat (27/8/2021) menyatu kembali dengan “cinta lamanya” Manchester United setelah menghabiskan bertahun-tahun dengan Real Madrid dan Juventus.

Transfer ini sangat mengejutkan mengingat rival MU, Manchester City sebenarnya menjadi kandidat kuat untuk mendatangkannya. Namun di detik-detik akhir, City mundur dan secara mengejutkan MU maju dan langsung mendapatkan kembali pemain idolanya.

Kenangan Ronaldo dengan sumbangan 118 gol dari 292 pertandingan selama enam tahun pertamanya bersama MU sulit dilupakan.

Sebelumnya Ronaldo sempat menampik soal rencana hengkang dari Juventus. Dia ketika itu menyebut banyak orang yang bermain-main dengan menggunakan namanya.

Antoine Griezmann

Striker Antoine Griezmann telah menyelesaikan kepulangannya ke Atletico Madrid dari Barcelona dengan status pinjaman. Pemain berusia 30 tahun itu sebelumnya menghabiskan lima musim di Atletico sebelum pindah ke Barcelona dengan biaya sekitar € 120 juta pada 2019.

🚨 π™‡π˜Όπ™π™€π™Žπ™ π™‰π™€π™’π™Ž !!

Agreement between Barça and Atlético Madrid for the loan of @AntoGriezmann