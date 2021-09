Jelang Inggris Lawan Hongaria dan Polandia, Ini Kata Southgate

Kamis, 2 September 2021 | 00:31 WIB

London, Beritasatu.com - Gareth Southgate memperingatkan Inggris harus "mulai lagi" menjelang dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 yang sangat menantang melawan Hungaria dan Polandia, minggu depan.

Southgate mengatakan The Three Lions telah tumbuh dalam kepercayaan diri sebagai hasil dari Euro 2020 yang melaju hingga ke final.

Inggris telah mengalihkan perhatian mereka ke kualifikasi untuk Piala Dunia 2022 di Doha tahun depan setelah secara menyakitkan kalah dari Italia di final Piala Eropa di Wembley lewat adu penalti.

Mereka memimpin Grup I dengan rekor 100 persen dari tiga pertandingan, tetapi menghadapi ujian besar melawan peringkat kedua Hungaria di Puskas Arena, Kamis.

Inggris menghadapi Andorra di Wembley pada hari Minggu sebelum perjalanan untuk menghadapi Polandia di Stadion Narodowy Rabu depan.

Southgate, yang mengungkapkan pemain sayap Jadon Sancho terus dimonitor setelah mengalami benturan kecil dalam pelatihan, mendesak timnya untuk memulai setelah mereka nyaris meraih gelar Euro 2020 di kandang sendiri.

"Para pemain telah mendapatkan kepercayaan diri dari apa yang telah mereka capai (di Euro 2020)dan kemajuan yang telah mereka buat, tidak hanya musim panas ini tetapi selama empat tahun terakhir," katanya.

"Sama halnya, kami harus memulai lagi. Peluang untuk melakukan pertandingan seperti itu sedang berlangsung. Secara mental, ini adalah ujian yang sangat besar bagi kami, kami harus pergi jauh dari rumah sekarang, 60.000 penggemar, mereka sangat tim yang bagus untuk dilawan.

“Kami harus bisa memetik hasil tandang. Dua pertandingan tandang minggu ini akan sangat menantang – dua tim bagus dan pertandingan penting dalam hal kualifikasi," paparnya.

"Hongaria adalah tim yang bagus, mereka mengambil poin dari Polandia, mereka mengambil poin dari Prancis di musim panas dan dari Jerman."

Southgate menambahkan tentang ancaman yang ditimbulkan oleh Hungaria, “Jika kami membiarkan mereka bermain, mereka bisa bermain. Jika kami mendominasi penguasaan bola, mereka sangat tangguh."

"Prancis memiliki masalah itu, dan Portugal butuh lebih dari 80 menit untuk mencetak gol (melawan Hongaria) di musim panas. Mereka adalah tim yang sangat terorganisasi dengan baik dan kami harus berada dalam kondisi terbaik kami."

Southgate ingin Inggris mengambil alih grup dengan meningkatkan permainan di Budapest dan Warsawa.

"Ini adalah kesempatan penting bagi kami. Jika Anda dapat mengambil poin dari penantang terdekat Anda di rumah mereka sendiri, maka itu menempatkan kami di posisi yang sangat kuat dan kami akan mengendalikan grup."

Jadwal Kualifkasi Piala Dunia Timnas Inggris

2 September 2022 Hungaria vs Inggris di Budapest, Hungaria

5 September 2022 Inggris vs Andorra di London, Inggris

8 September 2022 Polandia vs Inggris Warsawa, Polandia

Sumber: Sportinglife