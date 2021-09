Persita Tidak Diperkuat Tiga Pemain Pilar Lawan Persib

Liga 1

Senin, 6 September 2021 | 11:44 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Tangerang, Beritasatu.com – Setelah mengalahkan Persipura di laga pembuka Liga 1 2021/2022, Persita akan kembali menghadapi ujian berat berikutnya yakni melawan Persib, Sabtu, 11 September mendatang. Di laga nanti, Persita tidak akan diperkuat tiga pilarnya yakni Alex Goncalves, Bae Sin Yeong dan Raphael Maitimo.

“Alex dan Yeong baru menerima dosis vaksin pertama mereka. Jadi kami pastikan mereka berdua belum bisa turun di pertandingan kedua karena masih harus menunggu dosis vaksin selanjutnya. Sementara Raphael Maitimo masih menjalani pemulihan pasca cedera ringan dua minggu lalu,” ujar Manajer Tim Persita, I Nyoman Suryanthara dalam siaran pers, Senin (6/9/2021).

Tiga Pendekar yang absen pekan ini dipastikan bisa bergabung di pertandingan ketiga nanti.

Persita tak menganggap remeh Persib sebagai tim bertabur bintang yang juga sukses meraih kemenangan di laga perdana mereka.

Pelatih Persita Widodo C Putro mengatakan timnya masih terus mematangkan persiapan dan membenahi kekurangan. “Tentunya kerja sama tim harus ditingkatkan lagi. Terutama soal timing dan through passing yang masih harus diasah supaya pas kecepatannya. Tidak terlalu kencang dan tidak terlalu pelan juga,” ujar Widodo C. Putro

Tak hanya soal itu, Widodo terus menegaskan ke skuadnya untuk terus bisa mengonversi tiap peluang menjadi gol.

“Sekecil apapun kesempatannya, selalu harus bisa diusahakan menjadi gol,” tambahnya.

Selain itu, tentu Widodo dan skuad pelatih rajin untuk menganalisa pertandinganpertandingan calon lawan. Sesi classroom pun digelar sebagai menu tambahan dari program latihan untuk mengasah kemampuan taktikal para Pendekar. “Di sesi ini kan berupa teori dan analisa kemampuan lawan yang bisa kita jadikan modal untuk perbaikan. Perbaikan itu ya berarti termsuk juga menganalisa hal-hal apa yang kira-kira akan dilakukan lawan di pertandingan berikut,” ungkap Widodo.

