Cristiano Ronaldo Raih Sertifikat Guiness World Records

Manchester, Beritasatu.com - Superstar Manchester United Cristiano Ronaldo telah diberikan sertifikat Guinness World Records untuk gol-golnya di panggung internasional.

Ronaldo saat ini adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa di dunia dengan 111 gol internasional untuk Portugal.

Dia mencetak rekor setelah mencetak dua gol saat Portugal mengalahkan Irlandia 2-1 di kualifikasi Piala Dunia FIFA Rabu lalu. Tambahan dua gol membuatnya memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang bintang Iran, Ali Daei (109 gol).

Daei mencetak 109 gol untuk Iran antara 1993 dan 2006, dan butuh waktu 15 tahun untuk memecahkan rekor lama Ronaldo.

Ronaldo mencetak 111 gol internasionalnya untuk Portugal antara 2003 dan 2021.

“Terima kasih kepada Guinness World Records. Selalu bagus untuk diakui sebagai pemecah rekor dunia. Mari terus berusaha untuk membuat angka yang lebih tinggi lagi,” kata Ronaldo saat menerima sertifikat.

Thank you to the Guiness World Records. Always good to be recognized as a world record breaker. Let’s keep trying to set the numbers even higher!💪🏽 pic.twitter.com/qswCiXnRGh