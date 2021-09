Cristiano Ronaldo Mulai Latihan Bersama Pemain MU

Manchester, Beritasatu.com – Cristiano Ronaldo mulai berlatih bersama para pemain Manchester United, di kompleks latihan MU di Carrington, Manchester, Selasa (7/9/2021) waktu setempat.

Foto-foto pemain berusia 36 tahun ini sedang menjalani latihan ditampilkan di laman resmi Manchester United.

Seperti dikutip dari Daily Mail, setelah mengobrol singkat dengan sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer, Ronaldo turun ke lapangan untuk berlatih.

Sejumlah foto menampilkan Ronaldo yang bercakap-cakap dengan bos sekaligus mantan rekan setimnya, Solskjaer.

Dalam serangkaian foto yang diambil, Ronaldo terlihat melakukan latihan fisik berlari dan sejumlah gerakan dengan bola.

Terlihat dalam latihan teresebut antara lain Juan Mata, Fred, Aaron Wan-Bissaka, Nemanja Matic, Donny van de Beek, Jadon Sancho, dan Diogo Dalot. Ada juga penyerang MU yang selama ini disebut-sebut bakal bersaing posisi dengan Ronaldo, Mason Greenwood.

Ronaldo diharapkan dapat tampil perdana di Premier League ketika MU berhadapan dengan Newcastle akhir pekan ini.

A sneak peek inside @Cristiano's first day back at Carrington... 👀



Watch this and much more in Tuesday's 𝙐𝙣𝙞𝙩𝙚𝙙 𝘿𝙖𝙞𝙡𝙮 🎥👇#MUFC