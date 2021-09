Debut Cemerlang Ronaldo Diganggu Protes Kasus Perkosaan

Manchester, Beritasatu.com - Performa cemerlang Cristiano Ronaldo dalam debut keduanya di Manchester United diwarnai protes soal kasus perkosaan yang pernah dituduhkan kepada pemain asal Portugal itu. Ronaldo mencetak dua gol dan membawa Manchester United menang 4-1 atas Newcastle United, Sabtu (11/9/2021).

Dalam pertandingan di Old Trafford itu, sebuah banner diterbangkan dengan pesawat ringan yang membawa tulisan #Believe Kathryn Mayorga.

Kelompok keadilan gender Level Up menerbangkan pesawat tersebut untuk mendukung wanita yang mengalami kasus pemerkosaan yang pernah dituduhkan kepada Cristiano Ronaldo.

Kathryn Mayorga adalah nama wanita yang menuduh Ronaldo melakukan pemerkosaan. Kasus ini kemudian dibatalkan pengadilan.

"Kami menerbangkan pesawat di atas lapangan sepak bola Man United dan pesan kami sederhana: Percaya Kathryn Mayorga," tulis Level Up di Twitter.

☄️ We flew a plane over the Man United football ground and our message is simple: Believe Kathryn Mayorga.



Let’s say NO to the culture of silence around abuse from the football community. Pledge your solidarity with Kathryn & survivors: https://t.co/YZgcxou75E pic.twitter.com/jvGVOBYTIP