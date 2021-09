Liga Champions: MU Kalah, Ronaldo Ungkap Kekecewaan

Bern, Beritasatu.com - Cristiano Ronaldo mengungkapkan kekecewaan setelah Manchester United menelan kekalahan 1-2 dari Young Boys pada laga perdana babak grup Liga Champions, di Stade de Suisse, Rabu (15/9/2021).

MU sempat memimpin terlebih dahulu di laga ini setelah Ronaldo membuka skor di menit 13. Sayang, petaka datang setelah Setan Merah bermain dengan 10 pemain karena Aaron Wan-Bissaka kena kartu merah di menit 35.

Kesempatan itu tidak disia-siakan Young Boys yang menyamakan skor melalui gol Nicolas Ngamaleu di menit 66. Kemenangan tuan rumah ditentukan lewat gol Theoson Jordan Siebat di masa injury time.

Lewat akun twitter, Ronaldo mengaku kecewa dengan kekalahan ini tetapi dia berharap rekan-rekannya bisa bangkit dan konsentrasi di laga berikutnya.

"Bukan hasil yang kita inginkan, tapi sekarang saatnya untuk pulih dengan baik dan fokus pada pertandingan berikutnya,' cuit Ronaldo.

Wasn't the result we wanted, but now it’s time to recover well and focus on the next game!πŸ‘πŸ½πŸ‘ŠπŸ½ #mufc pic.twitter.com/J97WdtIylR