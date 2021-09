Francesco Totti Kagumi Karisma Jose Mourinho

Kamis, 16 September 2021 | 16:03 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Pemain tim sepakbola AS Roma Francesco Totti bergegas menuju lobi setibanya di Hotel Shangri La, Jakarta, 24 Juli 2015. Antara/Widodo S. Jusuf (Foto: )

Roma, Beritasatu.com - Legenda AS Roma Francesco Totti menaruh harapan besar kepada Pelatih Jose Mourinho yang kini dipercaya menangani tim. "The Special One" mengambil alih klub ibu kota setelah tugasnya yang tidak mengesankan di Tottenham Hotspur.

Totti mengaku mengagumi karisma Mourinho sebagai pelatih. “Berita yang luar biasa adalah dia telah memilih Roma. Dia adalah pelatih yang fleksibel, yang telah memenangkan banyak hal, memiliki karisma. Tidak diragukan lagi dia adalah karakter yang hebat dan motivator yang hebat untuk tim,” sanjung Totti.

Dia menyamakan gaya dan kepribadian Mourinho dengan kota Roma, yang dia yakini sangat cocok.

“Dia mengejutkan saya dengan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan segera. Dia menempatkan dirinya di depan semua orang, bertindak sebagai penangkal petir, keterampilan yang di kota seperti Roma bisa menentukan,” kata Totti.

Roma telah melakukan banyak perombakan musim ini, dengan adanya pemain baru seperti Tammy Abraham, Eldor Shomurodov dan Rui Patricio.

AS Roma dijadwalkan akan menghadapi CSKA Sofia di Liga Konferensi Eropa UEFA dalam pertandingan pembuka Grup C di Stadio Olimpico, Kamis malam.

Sumber: La Gazzetta dello Sport