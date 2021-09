Lewandowski Raih Penghargaan Sepatu Emas

Berlin, Beritasatu.com - Robert Lewandowski, kapten tim nasional Polandia dan striker FC Bayern Muenchen, menerima penghargaan Sepatu Emas di museum klub di stadion Allianz Arena, pada hari Selasa (21/9/2021). Penghargaan Sepatu Emas diberikan untuk pencetak gol terbaik di liga-liga Eropa.

Pada musim 2020/21, kapten tim nasional Polandia itu mencetak 41 gol, yang memungkinkannya untuk memenangkan Sepatu Emas. Tempat kedua diambil oleh pemain Argentina Lionel Messi, yang mencetak 30 gol untuk Barcelona. Cristiano Ronaldo menempati urutan ketiga, mencetak 29 gol untuk klub Italia Juventus.

🏆 @lewy_official has been honoured with the European Golden Shoe as the continent’s top goalscorer in the 2020/21 season. 👏#MiaSanMia #FCBayern