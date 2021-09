Hasil Piala Liga Inggris, Rabu (21/9) Dini Hari

Rabu, 22 September 2021 | 06:00 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

London, Beritasatu.com - Everton dan Watford menjadi tim Premier League yang gagal melaju ke babak 16 besar Piala Liga dalam pertandingan Selasa (21/9/2021) atau Rabu dini hari WIB. Sementara tim-tim Premier League lainnya seperti Liverpool, Manchester City, Southampton, Sunderland, dan Brentford melaju.

Everton terhenti setelah kalah adu penalti melawan tim strata kedua Inggris, Queen Park Rangers, sedangkan Watford tumbang oleh klub divisi Championship, Stoke City. Sementara Manchester City menaklukkan Wycombe Wanderers 6-1 dan Liverpool menghentikan tuan rumah Norwich City, 3-0.

Hasil Piala Liga:

Rabu (22/9/2021) dini hari:

Manchester City vs Wycombe 6-1

Norwich City vs Liverpool 0-3

QPR vs Everton 2-2 (QPR menang adu penalti)

Sheffield United vs Southampton 2-2 (Southampton menang adu penalti)

Fulham vs Leeds United 0-0 (Leeds menang adu penalti)

Watford vs Stoke City 1-3

Wigan vs Sunderland 0-2

Burnley vs Rochdale 4-1

Preston NE vs Cheltenham 4-1

Brentford vs Oldham Athletic 7-0

Jadwal Kamis (23/9/2021) dini hari:

01.30 WIB Brighton vs Swansea City

01.45 WIB Manchester United vs West Ham

01.45 WIB Chelsea vs Aston Villa

01.45 WIB Arsenal vs Wimbledon

01.45 WIB Wolves vs Tottenham Hotspur

01.45 WIB Millwall vs Leicester City.

Sumber: EFL