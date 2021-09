Timnas Putri Indonesia Lolos ke Piala Asia 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Timnas putri Indonesia lolos ke putaran final AFC Women's Asian Cup India 2022 sesuai meraih kemenangan 1-0 atas Singapura. Laga leg kedua Kualifikasi AFC Women's Asian Cup India 2022 ini berlangsung di Republican Central Stadium, Dushanbe, Tajikistan, Senin (27/9/2021) malam.

Kemenangan ini makin lengkap setelah Zahra Musdalifah menjadi women of the match pertandingan ini.

Gol tunggal kemenangan Garuda Pertiwi dicetak oleh Octavianti Dwi Nurmalita pada menit ke-31. Sebelumnya pada leg pertama Jumat (24/9) lalu, Indonesia juga unggul 1-0 atas Singapura.

Putaran final Piala Asia 2022 yang akan digelar di India pada 20 Januari-6 Februari Januari mendatang.

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan bersyukur atas pencapaian ini. Ia melihat skuad Garuda Pertiwi telah bekerja keras demi meraih kemenangan kedua kalinya atas Singapura.

“Alhamdulillah kami lolos ke putaran final Piala Asia Wanita setelah terakhir kalinya pada tahun 1989. Terima kasih atas perjuangan pemain dan ofisial timnas Wanita,” kata Iriawan.

“Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Menpora Bapak Zainudin Amali atas dukungannya sampai tim ini bisa berangkat dan bertanding di Tajikistan. Kami berharap tim ini dapat bersaing di Piala Asia Wanita 2022. PSSI tentu akan mendukung penuh program timnas wanita demi raihan prestasi,” imbuh Iriawan.

🗣️ Indonesia! Indonesia! 🇮🇩



The chants that can be heard all the way in Jakarta!



Indonesia are heading to the #WAC2022 India! 👏 pic.twitter.com/koEpXIk94c