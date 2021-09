Lolos Piala Asia 2022, Timnas Putri Indonesia Bikin Bangga

Jakarta, Beritasatu.com – Sukses Timnas putri Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2022 di India mendapat begitu banyak apresiasi dari pecinta sepakbola Tanah Air. Ini untuk pertama kalinya dalam 33 tahun terakhir, Timnas wanita Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia.

Keberhasilan ini sesuai meraih kemenangan 1-0 atas Singapura di leg kedua Kualifikasi AFC Women's Asian Cup India 2022 di Republican Central Stadium, Dushanbe, Tajikistan, Senin (27/9/2021) malam.

Congratulations Indonesia 🇮🇩



A first appearance at the tournament after 33 years beckons. Indonesia are going to India for the #WAC2022! pic.twitter.com/OSvs9lUpGS