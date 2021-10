Stadion Nou Camp Diizinkan Terisi dengan Kapasitas Penuh

Barcelona, Beritasatu.com - Pemerintah Catalan mengizinkan stadion olahraga di wilayah tersebut dengan kapasitas 100% mulai Jumat (15/10/2021) karena pembatasan dilonggarkan. Ini berarti Stadion Nou Camp, markas Barcelona akan kembali disesaki penonton.

“Kami kembali ke kapasitas 100% untuk acara budaya dan olahraga luar ruangan, serta perhotelan,” kata Pere Aragones, presiden Generalitat.

"Penggunaan masker, bagaimanapun, masih wajib," tambahnya.

Sebelumnya Stadion Nou Camp telah beroperasi pada kapasitas 60% tetapi sekarang akan dapat kembali normal.

[BREAKING NEWS]

Catalan @govern confirms that 100% attendance will be permitted from Friday at outdoor sports venues throughout Cataloniapic.twitter.com/TCuNko10qu