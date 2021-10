Liga Champions: Atletico Kalah, Simeone Abaikan Jabat Tangan Klopp

Madrid, Beritasatu.com - Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone memilih untuk tidak menjabat tangan Juergen Klopp setelah timnya dikalahkan Liverpool 2-3 di laga Grup B Liga Champions pada Selasa (19/10/2021) atau Rabu dini hari WIB.

Simeone terlihat langsung menuju ke ruang ganti pemain setelah wasit meniup peluit panjang.

Pelatih asal Argentina tersebut dinilai kesal bahwa timnya tidak mendapatkan penalti oleh wasit setelah Jota dianggap menjatuhkan Jose Gimenez di dalam kotak terlarang Liverpool.

Simeone left without shaking Klopp’s hand and Klopp was NOT happy.



They play at Anfield on November 3 🍿



(via @btsportfootball) pic.twitter.com/bICVC9AokQ