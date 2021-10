Madrid Permalukan Barca di Camp Nou

Barcelona, Beritasatu.com - Real Madrid berhasil menang dengan skor 2-1 saat bertandang ke markas Barcelona dalam lanjutan laga La Liga Spanyol pekan ke-10, Minggu (24/10/2021). Kendati begitu dalam 10 menit pertama kedua tim terlihat hati-hati dalam memainkan bola.

Salah satu hal yang menarik laga antara Barcelonamelawan Madrid menjadi laga antara dua mantan pelatih Everton. Ronald Koeman yang kini menukangi Barcelona melatih Everton pada 2016–2017 sementara Carlo Ancelotti yang menangani Madrid melatih Everton pada 2019–2021.

Pada menit ke-21 Vinicius Junior dijatuhkan Oscar Minguenza di kotak terlarang. Kendati begitu wasit yang memimpin pertandingan tidak memberikan hadiah penalti kepada Madrid dan meminta Vinicius untuk segera bangkit.

Memasuki menit ke-24 Vinicius tertangkap jebakan offside.

Pada menit ke-25 Sergiño Dest membuang peluang emas saat tembakannya melambung dari mistar Madrid yang dikawal Thibaut Courtois.

Karim Benzema mendapatkan peluang pada menit ke-28, sayangnya tembakan Benzema dari sudut sempit hanya membentur sisi gawang.

Madrid berhasil unggul pada menit ke-32 lewat gol dari David Alaba. Berawal dari serangan balik yang dibangun Alaba bola dioperkan ke Rodrygo yang kemudian memberikan umpan kepada Alaba yang kemudian melepaskan tembakan ke arah sudut kanan gawang Barcelona dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk Los Blancos.

Gol tersebut menjadi bersejarah bagi Alaba karena menjadi gol pertama yang dicetaknya bagi Real Madrid dan diciptakan pada laga El Clasico di kandang Barcelona.

Memasuki menit ke-58 pemain Barca mengklaim penalti dari wasit usai umpan silang dari Memphis Depay mengenai lengan Toni Kroos. Kendati begitu wasit justru menyatakan terjadi pelanggaran terhadap Kroos.

Pada menit ke-62 tendangan dari Benzema masih bisa diblok kiper Ter Stegen.

Memasuki menit ke-68 peluang dari Vinicius masih bisa dipatahkan Ter Stegen.

Pada menit ke-73 tembakan dari Dest masih melambung dari gawang Madrid.

Barcelona menarik Ansu Fati pada menit ke-74 dan menggantikannya dengan Sergio Aguero.

Aguero mendapatkan peluang usai menerima umpan dari Depay pada menit ke-84. Sayangnya tandukan Aguero masih melambung dari mistar gawang Madrid.

Madrid menggandakan keunggulan menjadi 2-0 di masa injury time. Adalah tembakan jarak dekat kaki kanan dari Lucas Vázquez yang membuat Ter Stegen harus memungut bola untuk kedua kalinya pada laga ini.

