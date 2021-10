Barcelona Kalah, Mobil Koeman Dikepung Fan

Barcelona, Beritasatu.com - Kekalahan dari rival abadinya, Real Madrid membuat tekana ke Pelatih Barcelona, Ronald Koeman menguat. Hasil ini membuat Barcelona bersama Koeman sudah menelan tiga kali kekalahan dalam laga El Clasico.

Fan Barcelona meluapkan kekecewaan dengan mengepung mobil Koeman yang hendak meninggalkan Nou Camp usai laga berakhir.

Tidak lama setelah itu, Barcelona lewat akun Twitter resmi mereka mengutuk tindakan kekerasan fan.

"Barcelona secara terbuka mengutuk tindakan kekerasan dan penghinaan yang dialami manajer kami ketika meninggalkan Nou Camp. Klub akan mengambil tindakan keamanan dan disiplin sehingga kejadian yang tidak menguntungkan seperti itu tidak terjadi lagi."

