Tumbang di El Clasico, Koeman: Kami Tidak Kalah

Barcelona, Beritasatu.com - Untuk ketiga kalinya Ronald Koeman harus merasakan kekalahan dalam laga El Clasico. Barcelona yang bermain di Nou Camp menyerah 1-2 dari Real Madrid.

Hasil ini membuat Koeman menjadi pelatih kedua Barcelona dalam sejarah yang kalah dalam tiga laga El Clasico. Namun Koeman menilai timnya tidak pantas kalah di pertandingan tersebut. Mantan pelatih Everton itu sebelumnya sudah dua kali menelan kekalahan dari Madrid dalam debutnya sebagai pelatih Barcelona di musim 2020/2021.

Madrid sudah unggul dua gol terlebih dahulu melalui gol bunuh diri David Alaba di menit 32 dan Lucas Vazquez di menit 90+3. Empat menit berselang, Barcelona memperkecil kekalahan lewat gol perdana Sergio Aguero.

“Pada pertandingan hari ini kami telah menunjukkan bahwa kami tidak kalah dengan Madrid. Bukannya unggul 1-0, kami malah tertinggal 0-1 dan itu memiliki efek besar pada pertandingan. Namun kami telah menunjukkan bahwa, sedikit demi sedikit, kami meningkat dan kami semakin dekat untuk memenangkan pertandingan besar,” ujar Koeman usai pertandingan.

Koeman menilai timnya sudah memulai pertandingan dengan baik. Ini ditandai dengan ancaman pertama yang datang ketika sepakan Sergino Dest di area tengah penalti masih melambung di atas mistar gawang.

“Kami tampil bagus di babak pertama. Kami mengendalikan permainan dengan baik dan kami memiliki peluang besar untuk memimpin, tetapi begitu mereka mencetak gol pertama, mereka dapat memainkan permainan mereka di babak kedua,” tambahnya.

“Mereka bermain dengan kekuatan mereka, menunggu dan bertahan. Kami tidak memiliki peluang besar untuk menyamakan kedudukan. Anda perlu menyerang dan mengambil risiko, tetapi Anda tahu kekuatan Madrid dalam permainan serangan balik,” tambahnnya.

