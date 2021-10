Arsenal dan Chelsea Melaju ke Perempat Final Piala Liga

Rabu, 27 Oktober 2021 | 05:41 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

London, Beritasatu.com - Dua klub asal London, Arsenal dan Chelsea melaju ke babak perempat final Piala Liga Inggris. Ini dipastikan setelah keduanya mengalahkan lawan-lawannya di babak 16 besar, Rabu (27/10/2021) dini hari tadi.

Arsenal melenggang setelah mengalahkan Leeds United 2-0 di Stadion Emirates. Gol pembuka Arsenal dicetak pemain pengganti Calum Chambers di menit 55. Gol ini berawal dari sepak pojok Emile Smith Rowe.

Setelah beberapa kali sundulan, bola kemudian ditanduk oleh Chambers. Meski bola sempat dihalau Meslier, wasit menyatakan bola sudah melewati garis gawang.

Arsenal memperbesar keunggulan melalui gol Edwan Nketiah di menit 69. Nketiah merebut bola usai sundulan Liam Cooper yang buruk. Setelah mengecoh Meslier, Nketiah membobol gawang yang sudah kosong lewat tembakan dari sudut sempit.

Arsenal nyaris menambah gol setelah Alexandre Lacazette merebut bola dari Kalvin Phillips. Sayangnya tembakan Lacazette kemudian masih melambung di atas mistar gawang.

Sukses Arsenal diikuti Chelsea. Bedanya, skuad Thomas Tuchel meraih kemenangan setelah melewati adu penalti menghadapi Southampton.

Adu penalti terpaksa dimainkan setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal. Chelsea unggul terlebih dahulu melalui gol Kai Harvetz di menit 44. Southampon membalas lewat gol penyeimbang C Adams di menit 47.

BACA JUGA Mount Cetak Hattrick, Chelsea Pesta Gol ke Gawang Norwich

Tidak ada tambahan gol yang terjadi di waktu normal sehingga dimainkannya adu penalti. Chelsea melaju setelah dua penendang Southampton yakni Theo Walcott dan Will Smallbone gagal menceploskan bola. Sedangkan Kepa Arrizabalaga menjadi pahlawan Chelsea berkat penampilan cemerlangnya.

Hasil babak 16 besar Piala Liga Inggris, Rabu (27/10/2021)

Arsenal vs Leeds United 2-0

Chelsea vs Southampton 1-1 (Chelsea menang penalti 4-3)

Queens Park Rangers vs Sunderland (Sunderland menang penalti 3-1)

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com