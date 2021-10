Piala Liga: Chelsea ke Perempat Final, Tuchel Lega

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:44 WIB

Thomas Tuchel dan Pep Guardiola dalam laga final Liga Champions Eropa antara Chelsea melawan Manchester United di Estadio Do Dragao, Porto, Portugal, Minggu, 30 Mei 2021 dini hari WIB. (Foto: AFP)

London, Beritasatu.com - Pelatih Chelsea Thomas Tuchel benar-benar lega setelah timnya akhirnya berhasil melaju ke perempat final Piala Liga Inggris. Langkah ini dicapai setelah melewati adu penalti 4-3 untuk mengalahkan Southampton, Rabu (27/10/2021) dini hari tadi.

Sebelum pertandingan Tuchel sudah menyadari laga akan berat. Apalagi tiga pemain yang awalnya siap dimainkan yakni Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen dan Ruben Loftus-Cheek harus menepi karena cedera.

"Kami memiliki beberapa perubahan di menit-menit terakhir karena tiga calon starter cedera dalam latihan sehingga tidak direncanakan seperti ini dan tidak banyak pilihan dari bangku cadangan," ungkap Tuchel usai pertandingan.

"Kami tahu ini adalah pertama kalinya kami bermain bersama seperti ini dan segalanya akan sulit melawan tim yang memberi begitu banyak tekanan pada Anda seperti Southampton. Itu adalah pertandingan sepakbola yang bagus, penampilan yang bagus dari kedua tim dan pertandingan yang sulit tetapi pada akhirnya kami menang dengan adu penalti," tambahnya.

Hasil babak 16 besar Piala Liga Inggris, Rabu (27/10/2021)

Arsenal vs Leeds United 2-0

Chelsea vs Southampton 1-1 (Chelsea menang penalti 4-3)

Queens Park Rangers vs Sunderland (Sunderland menang penalti 3-1)

