Barcelona Akhirnya Pecat Ronald Koeman

Barcelona, Beritasatu.com - Berakhir sudah karier Ronald Koeman sebagai pelatih Barcelona. Klub asal Katalonia itu memutuskan untuk mendepak pelatih asal Belanda itu, Kamis (28/10/2021).

Dewan Barca memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan keputusan mereka dikonfirmasi pada Kamis (28/10/2021) pagi waktu setempat.

"FC Barcelona telah membebaskan Ronald Koeman dari tugasnya sebagai pelatih tim utama," demikian bunyi pernyataan klub.

"Presiden klub, Joan Laporta, memberi tahu dia tentang keputusan itu setelah kekalahan melawan Rayo Vallecano. Ronald Koeman akan mengucapkan selamat tinggal kepada skuad pada hari Kamis di Ciutat Esportiva. FC Barcelona ingin mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya kepada Klub dan mendoakan yang terbaik untuknya dalam karir profesionalnya."

