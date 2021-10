Prediksi Pertandingan: Menjamu Crystal Palace, Manchester di Atas Angin

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 09:39 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Preview Manchester City vs Crystal Palace. (Foto: B1/Muhammad Reza)

Manchester, Beritasatu.com - Manchester City menjadi favorit saat menjamu Crystal Palace, Sabtu (30/10/2021). Dalam pertandingan lanjutan Premier League Inggris pekan ke-10, The Citizens tersingkir dari Piala Carabao lewat adu penalti melawan West Ham pada pertandingan tengah pekan lalu. Padahal Piala Carabao selalu sukses diboyong The Citizens dalam empat terakhir.

Kendati kalah dari West Ham di Piala Carabao, The Citizens diunggulkan untuk kembali bangkit saat bertemu The Palace. The Citizens tak pernah kalah dalam 8 pertandingan terakhir mereka di Premier League dan berhasil menjaga gawang mereka tetap perawan dalam lima partai terakhir di kandang.

BACA JUGA Prediksi Manchester City vs Burnley, Saatnya The Citizens Bangkit

Dalam lima pertemuan terakhir dengan Crystal Palace, Manchester City berhasil menang dalam empat pertandingan dan sekali imbang. The Eagles juga tengah kesulitan meraih kemenangan dalam empat laga terakhir mereka yang seluruhnya berakhir dengan hasil imbang. Kondisi ini membuat Crystal Palace berada di peringkat ke-15 memasuki pekan ke-9 dengan baru sekali menang kala menjamu Tottenham, Sabtu (11/9/2021).

The Citizens belum terkalahkan di kandang pada musim ini sebaliknya The Palace belum berhasil menorehkan kemenangan pada laga tandang sejak ditangani Patrick Vieira. Lini belakang Manchester City terbukti solid saat tampil di Stadion Etihad musim ini di mana mereka belum pernah kebobolan sama sekali. Sebaliknya Palace sudah kebobolan 10 gol saat tampil di kandang lawan.

BACA JUGA Kalahkan Burnley, Manchester City Kembali ke Trek Kemenangan

Manchester City tentu bertekad kembali bangkit usai tersingkir dari Piala Carabao. Apalagi mereka harus menjaga performa untuk mengimbangi Liverpool serta Chelsea di papan atas klasemen Premier League. Kondisi ini membuat The Eagles harus waspada penuh apabila tak ingin menjadi bulan-bulanan The Citizens.

Manchester City vs Crystal Palace

Premier League Inggris 2021/2022, pekan ke-10, Sabtu (30/10/2021)

Stadion Etihad, Manchester

Wasit: Andre Marriner

Perkiraan formasi:

Manchester City (4-3-3):

Ederson

Walker, Dias, Laporte, Cancelo

Bruyne, Rodri, Silva

Jesus, Foden, Grealish

Pelatih: Josep Guardiola



Crystal Palace (4-3-3):

Guaita

Ward, Andersen, Guehi, Mitchell

Gallagher, Millivojevic, McArthur

Olise, Benteke, Zaha

Pelatih: Patrick Vieira

Lima pertandingan terakhir Manchester City:

03/10/21 Liverpool 2 - 2 Manchester City

16/10/21 Manchester City 2 - 0 Burnley

19/10/21 Club Bruges 1 - 5 Manchester City

23/10/21 Brighton 1 - 4 Manchester City

28/10/21 West Ham P 0 - 0 Manchester City

Lima pertandingan terakhir Crystal Palace:

18/09/21 Liverpool 3 - 0 Crystal Palace

28/09/21 Crystal Palace 1 - 1 Brighton

03/10/21 Crystal Palace 2 - 2 Leicester City

19/10/21 Arsenal 2 - 2 Crystal Palace

23/10/21 Crystal Palace 1 - 1 Newcastle

Lima pertemuan terakhir:

01/05/21 Crystal Palace 0 - 2 Manchester City

18/01/21 Manchester City 4 - 0 Crystal Palace

18/01/20 Manchester City 2 - 2 Crystal Palace

19/10/19 Crystal Palace 0 - 2 Manchester City

14/04/19 Crystal Palace 1 - 3 Manchester City

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Who Scored, Soccerway