Liga Inggris: Gabriel Bawa Arsenal Unggul Cepat atas Leicester

Leicester, Beritasatu.com - Arsenal berhasil unggul cepat pada menit ke-5 saat bertandang ke markas Leicester, Sabtu (30/10/2021).

Gol cepat Arsenal ke gawang Leicester dicetak oleh Gabriel menyusul situasi sepak pojok.

GABRIEL heads it home from the corner!



🔵 0-1 🟡 (5)#LEIARS pic.twitter.com/P6rT6ZZyst