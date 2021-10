Liga Inggris: Smith Rowe Gandakan Keunggulan Arsenal atas Leicester

Leicester, Beritasatu.com - Arsenal menguasai pertandingan saat bertandang ke markas Leicester, Sabtu (30/10/2021).

Setelah berhasil unggul cepat pada menit ke-5 lewat gol dari Gabriel, Arsenal menggandakan kedudukan pada menit ke-18.

Kali ini berawal dari serangan balik, The Gunners sukses menjebol gawang Leicester lewat sepakan kaki kanan Emile Smith Rowe. Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan tim tamu.

EMILE SMITH ROWE WITH THE SECOND!! ⚽️⚽️



🔵 0-2 🟡 (18)#LEIARS pic.twitter.com/qzA7IiCqaB