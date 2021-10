Arsenal Raih Kemenangan di Kandang Leicester

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 20:25 WIB

Leicester, Beritasatu.com - Arsenal berhasil menang dengan skor, 2-0 saat saat bertandang ke markas Leicester, Sabtu (30/10/2021). Gol pertama Arsenal pada pertandingan ini dicetak oleh Gabriel menyusul situasi sepak pojok.

The Gunners berhasil menggandakan kedudukan pada menit ke-18. Berawal dari serangan balik, The Gunners sukses menjebol gawang Leicester lewat sepakan kaki kanan Emile Smith Rowe. Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan tim tamu.

Pada menit ke-28 tembakan dari Kelechi Iheanacho masih bisa ditepis kiper Arsenal Aaron Ramsdale.

Pada menit ke-41 penyelamatan gemilang Ramsdale membuat gawang Arsenal tetap perawan. Tendangan bebas dari James Maddison berhasil digagalkan lewat aksi akrobatik Ramsdale.

Leicester bangkit dan menguasai jalannya pertandingan memasuki babak kedua dengan gelandang Jamie Maddison sebagai kreator di lapangan tengah.

Pada menit ke-61 kembali aksi gemilang dari kiper Ramsdale mematahkan peluang yang diperoleh pemain Leicester.

Pada menit ke-67 sundulan dari Jamie Vardy masih melenceng dari gawang Arsenal.

Leicester terus memberikan tekanan demi tekanan ke daerah pertahanan Arsenal nyaris sepanjang babak kedua.

Kendati terus menyerang, upaya para pemain Leicester gagal menjebol gawang Arsenal. Selain solidnya lini belakang The Gunners, gemilangnya penampilan kiper Ramsdale membuat Arsenal tidak kebobolan sepanjang 2x45 menit.

Hingga pertandingan berakhir, skor 2-0 bertahan untuk kemenangan Arsenal.

Kemenangan ini membuat Arsenal naik lima anak tangga ke posisi kelima klasemen sementara. Sebaliknya kekalahan yang diderita Leicester membuat mereka turun ke peringkat ke-10 klasemen sementara.

