Antonio Conte Segera Diumumkan Jadi Pelatih Baru Tottenham

London, Beritasatu.com - Antonio Conte dikabarkan akan segera diumumkan menjadi pelatih baru Tottenham Hotspur. Jurnalis olahraga ternama, Fabrizio Romano mengabarkan Conte akan segera tiba di London untuk merampungkan kesepakatan.

Sebelumnya Tottenham memecat Nuno Espirito Santo yang baru empat bulan menangani Spurs. Pemecatan Nuno dipicu kekalahan 0-3 dari Manchester United akhir pekan lalu.

Antonio Conte is ready to accept Tottenham proposal. Talks underway and understood to be ‘at final stages’ - salary and long term contract discussed but he seems convinced to say ‘yes’. ⚪️🇮🇹 #THFC



Negotiations to continue in the next few hours in order to complete the agreement. pic.twitter.com/quih3onc7z