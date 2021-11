Debut Conte di Tottenham Ditandai Kemenangan dan Tiga Kartu Merah

London, Beritasatu.com - Antonio Conte menandai debutnya melatih Tottenham Hotspur dengan kemenangan 3-2 atas Vitesse Arnhem dalam laga lanjutan Grup G Liga Conference di Stadion Tottenham Hotspur, London, Jumat (5/11/2021) dini hari WIB. Laga tersebut juga diwarnai tiga kartu merah yang dikeluarkan wasit.

Kemenangan mengangkat posisi Tottenham ke urutan kedua klasemen dengan tujuh poin, menggusur Vitesse yang turun ke tempat ketiga dengan enam poin, demikian catatan laman resmi UEFA.

Pertandingan berjalan sengit sejak menit awal. Tottenham yang menerapkan formasi 3-4-3 di bawah kendali Conte mampu unggul lebih dahulu melalui gol Son Heung-min di menit 14. Berawal dari dari aksi Lucas Moura di sepertiga akhir serangan Tottenham dan mengakhirinya dengan sepakan yang sempat dimentahkan kiper Markus Schubert, tetapi bola muntah bisa disambar oleh Son yang melesakkannya untuk membawa Tottenham memimpin.

Son nyaris mencetak gol keduanya pada menit ke-21, tetapi tembakan keras Son setelah ia melewati hadangan Danilho Doekhi berakhir menghantam tiang gawang.

Semenit berselang Tottenham sukses menggandakan keunggulan mereka setelah Harry Kane menyodorkan umpan yang diselesaikan dengan ketenangan Lucas Moura untuk memperdaya Schubert.

Momentum Tottenham berlanjut dan pada menit ke-28 keunggulan mereka bertambah lagi setelah Kane memanfaatkan kemelut di depan gawang tim tamu dan sontekannya berusaha dihalau Jacob Rasmussen, tetapi bek Vitesse itu berakhir mencetak gol bunuh diri.

Vitesse berusaha bangkit tapi peluang berbahaya yang tercipta lewat tembakan jarak jauh akurat Sondre Tronstad masih bisa ditepis secara gemilang oleh kiper Hugo Lloris.

Hasil sepak pojok dari serangan itu mampu dimanfaatkan Vitesse untuk mencetak gol balasan di mana Rasmussen sukses mengalahkan Eric Dier untuk menanduk bola kiriman Maximilian Wittek pada menit ke-32.

