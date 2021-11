Tottenham Kalahkan Vitesse, Conte: Ini Permainan Gila

London, Beritasatu.com - Pelatih baru Tottenham Hotspur, Antonio Conte menyebut pertandingan pertamanya sebagai pelatih tim asal London itu menghadapi Vitesse Arnhem di Liga Konferensi Eropa, Jumat (5/11/2021) sebagai permainan gila. Dalam pertandingan yang diwarnai tiga kartu merah tersebut, Spurs berhasil menang 3-2.

Conte hanya memiliki waktu dua hari untuk memimpin persiapan tim setelah dia resmi mengikat kontrak dengan Spurs, Selasa (31/10/2021).

“Kesan pertama saya adalah itu adalah pertandingan yang gila. Kami menang 3-0 dan mendominasi permainan dengan menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol lain, tetapi sebaliknya dalam 10 menit kami kebobolan dua kali dan kami kehilangan sedikit kepercayaan diri,” kata Conte.

“Yang pasti, di babak kedua setelah 10 pemain, mereka mencoba menekan kami dan kemudian saya memutuskan untuk membuat tiga perubahan karena saya bisa melihat bahwa kami kehilangan keseimbangan. Pada akhirnya saya pikir kami pantas menang karena kami menciptakan lebih banyak peluang daripada Vitesse," lanjutnya.

Menurut mantan pelatih kepala Juventus, Chelsea, Timnas Italia, dan Inter Milan itu, pertandingan semacam ini sangat berguna buat mengasah mental timnya menjadi matang.

