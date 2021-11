AC Milan vs Inter 1-1: Pioli Puas, Inzaghi Kecewa

Milan, Beritasatu.com - AC Milan harus puas berbagi satu poin dengan Inter Milan pada laga lanjutan Liga Italia 2021-2022 di Stadion San Siro, Senin (8/11/2021) dini hari WIB. Derby Milan ini berakhir dengan skor 1-1.

Reaksi berbeda ditunjukkan kedua pelatih atas hasil ini. Pelatih kepala AC Milan Stefano Pioli memilih untuk merasa optimis setelah hasil imbang ini.

I Rossoneri tidak menampilkan sepakbola terbaik mereka di 80 menit pertama pertandingan penting di San Siro. AC Milan tertinggal terlebih dahulu ketika Hakan Calhanoglu mencetak gol ke gawang mantan timnya dari titik penalti di menit 11.

Gol bunuh diri Stefan de Vrij membuat Milan menyamakan kedudukan tujuh menit kemudian.

Milan harus berterima kasih kepada kapten Ciprian Tatarusanu karena menjaga skor tetap 1-1 saat ia menyelamatkan penalti dari tendangan Lautaro Martinez. Hadiah penalti diberikan setelah Fode Ballo-Toure menjatuhkan Matteo Darmian di menit 26.

"Anda jelas mempersiapkan permainan untuk menang. Permainannya rumit dan sulit. Performanya positif melawan tim yang sangat kuat, kami juga terbukti kuat,” ujar Pioli usai pertandingan.

