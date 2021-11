Ini Resep Arsenal Bangkit dari Dasar Klasemen hingga Geser MU

Senin, 8 November 2021 | 13:55 WIB

Oleh : Dwi Argo Santosa / DAS

Jakarta, Beritasatu.com - Arsenal yang memulai musim 2021/2022 dengan cemooh, karena berada di dasar klasemen Premier League, kini mampu melampaui Leicester, Tottenham Hotspurs, bahkan menggeser Manchester United.

The Gunners bertengger di urutan kelima klasemen, unggul 3 poin dari Setan Merah di pekan ke-11.



Selebrasi gol Aubameyang ke gawang Aston Villa, Sabtu (23/10/2021). (AFP)

Memasuki jeda internasional pertama musim 2021/2022, pasukan Mikel Arteta didera tiga kekalahan beruntun. Klub London langganan lima besar liga teratas Inggris ini ada di posisi paling buncit klasemen karena kalah dalam laga melawan Brentford, Chelsea, dan Manchester City.

Mereka kebobolan sembilan gol dan tidak berhasil mencetak satu pun gol. Manchester City kebagian memborong lima gol sedangkan Brendford dan Chelsea masing-masing mengemas dua gol.

BACA JUGA Kalahkan Brighton, Arsenal Tetap Gagal Raih Tiket ke Kompetisi Eropa

Suara sumbang pun bermunculan menyerukan agar Mikel Arteta dipecat karena The Gunners tidak menunjukkan tanda-tanda membalikkan nasib. Kegelisahan para pendukung ini masuk akal. Klub berjuluk Gudang Peluru London ini musim lalu hanya finis di urutan kedelapan klasemen akhir Premier League. Artinya, mereka tidak bisa bersaing di kompetisi Eropa.

Setelah kalah tiga kali berturut-turut, kemenangan tipis 1-0 atas Norwich dan Burnley tidak banyak membantu memadamkan kegusaran para pendukung yang kecewa atas kinerja pelatih asal Spanyol ini. Mungkin karena timnya hanya mampu melesakkan gol semata wayang ke gawang lawan yang lebih lemah.



Mikel Arteta. (AFP)

Mereka yang menginginkan pelatih 39 tahun itu mundur tidak melihat bahwa dua kemenanganan itu adalah awal kebangkitan Arsenal. Pada laga berikutnya Arsenal secara meyakinkan menenggelamkan Tottenham Hotspur 3-1 di Stadion Emirates.

Setelah itu, berturut-turut Aubameyang dkk tak terkalahkan hingga pekan ke-11 ketika mengalahkan Watford 1-0, Minggu (7/11/2021) malam.

Kemenangan atas Watford, tim yang diasuh pelatih senior Claudio Ranieri, merupakan laga Arsenal yang kedelapan di mana mereka tak terkalahkan di Premier League. Enam kemenangan dan dua kali seri, atau 20 poin tambahan, membuat The Gunners pelan namun pasti naik ke urutan lima klasemen.

BACA JUGA Gol Emile Smith Rowe Bawa Arsenal Kalahkan Watford

Dua laga seri didapat Arsenal ketika meladeni Brighton & Have Albion (0-0) serta Crystal Palace (2-2). Klub terakhir ini kini ditangani mantan pemain Arsenal Patrick Vieira.

Arteta kini disebut telah keluar dari badai dan memantapkan kapalnya. Berikut resep yang melatarbelakangi kebangkitan The Gunners.

Lini Pertahanan Makin Kokoh

Tampak bahwa Arteta sudah percaya diri dengan barisan pertahanan seiring kehadiran kiper Aaron Ramsdale.



Gabriel, Ben White, dan Aaron Ramsdale. (@arsenal)

Mantan kiper Sheffield United ini menjadi kiper utama Arsenal setelah kiper sebelumnya, Bernd Leno, kebobolan sembilan gol pada tiga pertandingan di awal musim. Aaron Ramsdale lalu dipasang pada delapan laga terakhir. Hasilnya tidak mengecewakan.

Di depan Ramsdale ada barisan bek yang kini tampaknya menjadi permanen. Mereka adalah Takehiro Tomiyasudi di kanan, Gabriel dan Benjamin White di tengah, serta Nuno Tavares di kiri.

Oleh WhoScored peran bek tengah bernama lengkap Gabriel dos Santos Magalhaes ini dinilai cukup menonjol dalam mengorganisasikan lini pertahanan.



Kieran Tierney dan Gabriel saat melawan Tottenham Hotspur. (AFP)

Pemain asal Brasil itu absen dalam tiga pertandingan liga pembuka musim karena cedera. Namun, ia datang kembali untuk menang atas Norwich. Arsenal terlihat jauh lebih sulit ditembus dengan kehadiran pemain bertinggi 190 cm ini.

Jumlah gol kebobolan per pertandingan turun dari 3,0 menjadi 0,57 musim ini dengan adanya Gabriel sebagai bek tengah yang solid bersama Benjamin White.



Gabriel dos Santos Magalhaes. (Istimewa)

Sejak kedatangannya dari Lille, pria kelahiran Sao Paolo Brasil ini telah menjadi favorit penggemar The Gunners dengan pertahanan klub yang jauh lebih baik ketika ia tampil.

BACA JUGA Liga Inggris: Gabriel Bawa Arsenal Unggul Cepat atas Leicester

Arsenal kebobolan 0,93 gol per laga saat dia menjadi starter, yang meningkat menjadi 1,32 gol per laga saat ia absen dari starting XI. Rasio kemenangan The Gunners juga naik dari 36,8% menjadi 55,2% sejak awal 2020/2021

Kehadiran Gabriel di lini pertahanan memunculkan elemen ketenangan, sesuatu yang tidak ditemukan ketika ia absen.

Pemain berusia 23 tahun ini tidak panik di lini belakang dan hal ini bergema di seluruh lini saat mereka berusaha untuk terus menguasai bola dan mendominasi lawan.



Bek Takehiro Tomiyasu duel dengan striker Watford Emmanuel Dennis. (AFP)

Hanya Emile Smith Rowe (90%) yang memiliki tingkat keberhasilan operan lebih baik daripada Gabriel (88,3%). Statistik Gabriel ini di atas gelandang Granit Xhaka (56,7%) dan Albert Sambi Lokonga (55,8%).

Gabriel juga tercatat proaktif mempertahankan gawang Arsenal dengan rata-rata 4,4 clearance per 90, lebih banyak dari pemain The Gunners lainnya. Ini menunjukkan bahwa ia mampu menilai situasi dengan cepat dan membuat keputusan yang tepat untuk mengurangi tekanan pada gol pihak lawan.

Rekan Gabriel adalah Ben White, mantan bek tengah Brighton & Hove Albion. Ben White didatangkan untuk menggantikan peran yang ditinggalkan David Luiz.

BACA JUGA Liga Inggris: Lacazette Selamatkan Arsenal dari Kekalahan

Ben White diboyong Arsenal dengan banderol 50 juta pounds atau sekitar Rp1 triliun yang menjadikannya pemain termahal keempat di sejarah Arsenal.

Nama Ben White memang belum populer. Namun demikian secara kualitas pemain berusia 24 tahun ini cukup diakui. Penampilan moncer di Premier League membuatnya masuk skuat Timnas Inggris untuk Euro 2020 menggantikan Trent Alexander-Arnold yang mundur karena cedera.

Nama-nama barisan bek sebelumnya yang kini jarang dipasang Pabo Mari, Chambers, Cedric Soares, Rob Holding, atau Sead Kolasinac. Sedangkan Kieran Tierney bergantian dengan Nuno Tavares.

Pertahanan yang solid inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan Arsenal setidaknya sampai pekan ke-11 ini.

Barisan Tengah Berlapis

Kabar buruk bagi Arsenal disampaikan Arteta selepas menang melawan Hotspurs akhir September 2021 lalu. Gelandang andalan mereka, Granit Xhaka mengalami cedera ligamen cukup parah. Kapten tim ini harus absen setidaknya hingga tahun depan.



Striker Watford Joao Pedro berebut bola dengan Ainsley Maitland-Niles. (AFP)

Orang mengira Arsenal bakal keteteran sepeninggal Xhaka. Pasalnya peran Xhaka selama ini cukup vital meski belum setara Mesut Ozil di masa jayanya.

Perkiraan tersebut terpatahkan sebab Arteta punya Albert Sambi Lokonga. Eks pemain Anderlecht yang bergabung dengan harga sekitar Rp 299 miliar ini mampu memainkan peran sebagai penyuplai bola ke depan maupun saat menahan serangan lawan.

Ia membuat 115 tekel dan memenangkan 77 dalam 69 penampilan liga. Granit Xhaka adalah satu-satunya pemain Arsenal yang mencetak lebih banyak, 195 tekel dan 114 menang, dalam kurun waktu yang sama namun pada 111 laga.



Granit Xhaka. (AFP)

Di samping Lokonga biasa ada Thomas Teye Partey, pemain Ghana eks gelandang Atletico Madrid. Ia bergabung dengan Arsenal Oktober 2020 dengan nilai transfer senilai 45 juta pound yang menjadikannya sebagai pemain Ghana termahal sepanjang masa.

Masih ada Ainsley Maitland-Niles atau gelandang serang Bukayo Saka, Emile Smith Rowe, dan Martin Odegaard yang menjadi langganan starting XI. Sedangkan Mohamed Elneny, gelandang bertahan asal Mesir, lebih banyak sebagai pelapis.

Kunci kemenangan adalah pada kepiawaian Arteta memadu taktik, yakni menentukan formasi serta meracik mana gelandang yang bakal dipasang sesuai kebutuhan.



Albert Sambi Lokonga. (@LokongaSambi)

Berbeda dengan formasi bek yang nyaris permanen, posisi gelandang bisa berubah-ubah. Posisi yang sering dipakai adalah Smith Rowe di kiri, Lokonga dan Thomas di tengah, serta Saka di kanan.

Pada formasi 4-4-1-1 dengan dua penyerang kembar Lacazette dan Aubameyang, empat pemain tengah itu sejajar. Sedangkan pada formasi yang disukai Arteta, 4-2-3-1, Lokonga dan Thomas ditarik ke belakang di depan bek.

Kreativitas para gelandang ini menjadi penentu terutama dalam hal produktivitas gol. Striker memang menjadi penentu dalam hal memasukkan bola ke gawang lawan. Namun peran mereka nihil bila tidak mendapatkan pasokan dari para gelandang.

Bahkan dalam formasi 4-2-3-1, gelandang pun punya peran besar sebagai pencetak gol seperti yang dilakukan Smith Rowe saat menjadi penentu kemenangan malawan Watford.

Mereka yang "tersingkir" dan menjadi pelapis antara lain Gabriel Martinelli dan penyerang sayap asal Pantai gading Nicolas Pepe.



Emile Smith Rowe. (AFP)

Jalan Arsenal masih panjang. Barisan gelandang ini baru benar-benar teruji ketika melawan Liverpool pada lanjutan Liga Inggris 21 November 2021 mendatang. Setelah itu bertemu MU, Everton dan West Ham dalam waktu kurang dari sebulan.

Sedangkan di bagian depan alias striker tidak ada masuk dalam resep kemenangan karena relatif tidak ada perubahan berarti. Bahkan Aubameyang dan Lacazette dituntut untuk bisa lebih tajam lagi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com