Newell's Old Boys Bongkar Wawancara Pertama Messi Saat Masih Bocah

Buenos Aires, Beritasatu.com - Klub asal Argentina Newell's Old Boys mendadak viral setelah akun twitter-nya mengunggah cuplikan wawancara pertama Lionel Messi ketika masih anak-anak pasca-pertandingan. Messi yang kini menjadi pemain hebat dunia bergabung dengan klub lokalnya yang berbasis di Rosario pada usia enam tahun.

Dia bersama Newell's sampai tahun 2000 sebelum terbang ke Eropa untuk bergabung dengan Barcelona pada usia 13 tahun.

Messi mencetak 234 gol dalam 176 pertandingan di level junior untuk Newell's, klub yang masih ia dukung hingga saat ini.

Rekaman yang baru dirilis menunjukkan seorang reporter dari Newell bertanya kepada Messi apakah dia akan siap untuk berbicara di depan kamera setelah terpilih sebagai man of the match.

Messi yang pemalu awalnya tampak enggan untuk datang sebelum memberi tahu reporter. "Tunggu, saya datang," jawabnya.

Diminta untuk menyebutkan namanya terlebih dahulu, Messi kemudian diberi tahu apakah dia sadar dia telah dipilih sebagai man of the match, yang dia jawab, “Tidak.

Reporter itu kemudian berkata, "Bisakah Anda memberi tahu kami tentang gol Anda di depan kamera?"

Messi menjawab, “Bola datang dari Federico Rosso, Grighini memberikannya kepada Lucas. Lucas memberikannya kepada saya dan saya mencetaknya.”

Ditanya kepada siapa dia akan mendedikasikan gol keduanya, Messi menjawab, “Saya akan mendedikasikannya untuk ayah saya, untuk paman saya, untuk semua keluarga saya dan untuk semua orang yang mengenal saya.”

Thread: Messi and the Newell’s team known as the “The Machine of 87” ⬇️ https://t.co/E2xAcKKZtT