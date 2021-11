Resmi Jadi Pelatih Aston Villa, Steven Gerrard Bangga

Jakarta, Beritasatu.com - Aston Villa telah resmi mengumumkan penunjukan Steven Gerrard sebagai pelatih baru pada Kamis (11/11/2021). Gerrard mengaku bangga menjadi pelatih kepala yang baru di Villa.

Gerrard bergabung dari Glasgow Rangers usai mengantarkan klub tersebut menjuarai gelar Liga Utama Skotlandia musim lalu, dengan catatan tak terkalahkan di liga.

Legenda Liverpool berusia 41 tahun itu telah mendapatkan banyak pujian setelah mampu mengubah nasib klub tersebut dan juga menerapkan gaya sepak bola menyerang yang atraktif.

Gerrard bergabung dengan Rangers pada 2018 setelah sempat menjadi pelatih di Akademi Liverpool.

CEO Aston Villa, Christian Purslow mengumumkan penunjukan tersebut di situs resmi klub. “Direksi Aston Villa dengan senang hati menunjuk Steven sebagai pelatih baru kami."

Sejak beralih menjadi pelatih setelah menjalani karier bermain yang luar biasa di Liverpool, Steven mulai dengan mengelola dan mengembangkan pemain muda top di Akademi Liverpool FC. Pengalaman Steven itu sangat dihargai di Aston Villa.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. 🟣