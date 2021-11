Kualifikasi Piala Dunia: Harry Kane Cetak Hattrick, Inggris Gilas Albania

Sabtu, 13 November 2021 | 05:50 WIB

Oleh : JAS

London, Beritasatu.com - Harry Kane mencetak hattrick dan membawa Inggris menggilas Albania, 5-0, dalam kualifikasi Piala Dunia 2022, Jumat (12/11/2021) atau Sabtu dini hari WIB.

Kemenangan memantapkan posisi Inggris di puncak klasemen Grup I dengan raihan 23 poin, sedangkan bagi Albania hasil ini membuat mereka tertahan di posisi ketiga dengan 15 poin dan tak lagi berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2022.

Inggris masih unggul tiga poin atas Polandia yang dalam laga lain juga meraih kemenangan atas Andorra, tetapi The Three Lions kini hanya butuh hasil imbang untuk memastikan kelolosan ke putaran final Piala Dunia 2022.

Seluruh gol Inggris dalam pertandingan ini tercipta di babak pertama yang dibuka lewat tandukan Harry Maguire menyambut umpan tendangan bebas Reece James pada saat laga baru berjalan sembilan menit.

Albania sebetulnya punya peluang emas untuk membalas ketika Kyle Walker melakukan blunder di area pertahanan Inggris pada menit ke-14, tetapi Myrto Uzuni membuangnya dengan percuma lewat tembakan yang mengarah tepat ke pelukan kiper Jordan Pickford.

Empat menit berselang, Kane mencetak gol pertamanya menyelesaikan umpan silang sempurna kiriman Jordan Henderson untuk menggandakan keunggulan Inggris.

Blunder kembali terjadi di lini belakang Inggris pada menit ke-27 saat Ben Chilwell melakukan kesalahan umpan kepada Sokol Cikalleshi, tetapi lagi-lagi kesempatan itu terbuang dengan penyelesaian yang lemah dan mudah diamankan Pickford.

Semenit berselang, Inggris malah menambah keunggulan atas Albania jadi 3-0 saat Henderson menghindari jegalan Frederic Veseli sebelum melepaskan tembakan kaki kiri yang memperdaya kiper Thomas Strakosha.

Momentum Inggris berlanjut dan pada menit ke-33 Hane mencetak gol keduanya dengan melesakkan bola ke pojok kanan atas gawang tak terjangkau upaya penyelamatan Strakosha.

Kane melengkapi torehan hattrick-nya dengan tendangan voli akrobatis menyambut sepak pojok kiriman Phil Foden untuk memperlebar marjin keunggulan tuan rumah jadi 5-0.

Inggris sebetulnya punya beberapa peluang untuk menambah gol lagi, tetapi hingga peluit bubaran terdengar skor 5-0 tak berubah.

Dalam pertandingan lain, Polandia menang 4-1 atas Andorra, yang harus kehilangan satu pemain sejak menit pertama karena pelanggaran keras penyerang Cucu terhadap Kamil Glik.

Situasi timpang mampu dimanfaatkan sepenuhnya oleh Polandia yang menang berkat dwigol Robert Lewandowski mengapit gol-gol Kamil Jozwiak dan Arkadiusz Milik, sementara tuan rumah hanya bisa membalas sekali melalui Joan Cervos.

Polandia terus menjaga asa untuk meraih tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2022 dengan menempati posisi kedua Grup I berbekal 20 poin, hanya tertinggal tiga poin dari Inggris.

Satu laga lainnya memperlihatkan Hongaria menang telak 4-0 atas San Marino di Puskas Arena berkat dwigol Dominik Szoboszlai serta gol-gol dari Daniel Gazdag dan Balint Vecsei.

Hongaria juga sudah dipastikan tidak akan lolos dan kini menempati peringkat keempat Grup I dengan 14 poin.

Rangkaian pertandingan terakhir Grup I akan berlangsung serentak pada Senin (15/11) yakni Albania vs Andorra, Polandia vs Hongaria dan San Marino vs Inggris.

Sumber: ANTARA/UEFA